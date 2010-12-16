В ПР похваляются, что действия БЮТ не помешают им принять бюджет Азарова

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что Верховная Рада возобновит работу в пленарном режиме на вечернем заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По его словам, «пока идут консультации». «Я не вижу в ближайшей перспективе – час или два, что эти консультации закончатся (утреннее заседание парламента так и не открыто, а оно должно продолжаться до 14.00 – УНИАН)», - сказал А.ЕФРЕМОВ. При этом он добавил: «Возможно, это может произойти к вечернему заседанию, и я надеюсь на это».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Если не так, то мы посмотрим, в каком режиме и как организовать работу парламента для того, чтобы год окончить с теми результатами, которые мы намечали. Нам никто не будет помехой для того, чтобы принять государственный бюджет».

При этом А.ЕФРЕМОВ заявил: «Мы организуем работу парламента таким образом, чтобы все основополагающие документы в государстве, которые должны быть приняты в этом году, были приняты».