Литвин предупредил нардепов: пусть потом не требуют оплатить командировку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что проектом государственного бюджета на следующий год финансирование ВР уменьшено более чем на 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам В.ЛИТВИНА, целесообразно было бы провести консультации по этому поводу с лидерами фракций и председателями комитетов парламента.

В.ЛИТВИН сказал: «Я просил бы, чтобы наши коллеги, когда будет рассматриваться этот вопрос, не демонстрировали свою приближенность к народу, а затем приходили и требовали оплатить командировку и все такое». «Мы должны сделать все, чтобы сохранить парламентаризм, а для того, чтобы он был сохранен, он должен быть работоспособным», - добавил В.ЛИТВИН.