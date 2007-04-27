В КС зарегистрировано представление о неконституционности указа Президента

Сегодня в 10 часов утра в Конституционном суде Украины зарегистрировано представление 160 народных депутатов Украины о неконституционности Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 26.04.07 № 355/2007 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По словам председателя подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народного депутата Украины Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, у Конституционного суда есть все возможности рассмотреть это представление намного быстрее, чем предыдущее. «Во-первых, предыдущий Указ почти на 100 процентов копирует новый Указ Президента, а во-вторых, позиции сторон уже были выяснены в судебном заседании», - в частности, сказал депутат.

В пресс-службе Конституционного суда УНИАН подтвердили информацию о поступлении представления от 160 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

В то же время, с 17 апреля Конституционный Суд рассматривает представление 53 народных депутатов V созыва о конституционности предыдущего указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, который был издан 2 апреля.