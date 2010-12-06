Суд во второй раз отложил рассмотрение жалобы Луценко

Генеральная прокуратура Украины во второй раз не предоставила Печерскому районному суду Киева материалы уголовного дела, на основании которых суд должен был бы рассмотреть жалобу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о возбуждении против него уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона», отметив, что следующее судебное заседание должно состояться 16 декабря.

О времени заседания будет проинформировано позже.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по подозрению в растрате имущества. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

25 ноября Печерский райсуд Киева отложил заседание до 6 декабря в связи с тем, что Генпрокуратура не предоставила материалов уголовного дела, на основании которых суд должен был рассматривать жалобу Ю.ЛУЦЕНКО на возбуждение против него уголовного дела.