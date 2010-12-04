В Херсонской области стартует Всеукраинское авторалли
11:27, 04 декабря 2010Политика
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В 12.00 начнутся скоростные соревнования
Сегодня, 4 декабря, в Бериславском и Белозерском районах Херсонской области состоится Всеукраинское автомобильное ралли.
Как сообщили УНИАН в оргкомитете ралли, торжественное открытие начнется в 11.00 в селе Тягинка (Бериславский район).
В 12.00 начнутся скоростные соревнования.
Торжественное закрытие соревнований, а также награждение победителей и призеров ралли пройдет также в Тягинке, по окончанию соревнований (предположительно, в 16.00).
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