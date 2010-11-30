Тимошенко уже прочит третий Майдан, «фатальный» для Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предостерегает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от косметических правок в Налоговый кодекс и отмечает, что позиция малого предпринимательства должна быть учтена целиком и полностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в обращении Ю.ТИМОШЕНКО сказано: «Наша политическая сила выступает за разработку принципиально иного кодекса. Но уже немедленно следует принять разработанный нами закон, который гарантирует сохранение упрощенной системы налогообложения для малых предпринимателей, гарантирует ее стабильную работу на годы вперед».

По ее убеждению, «борьба за вето на Налоговый кодекс - позитивный урок для молодой украинской демократии. Она демонстрирует, что в стране есть гражданское общество, способное к отстаиванию своих интересов».

«Во время акции протеста мы как политическая сила были вместе с предпринимателями. В течение последних недель нами достигнут ценный опыт конструктивного взаимодействия оппозиции и гражданского общества. И если подобным образом нам и в дальнейшем удастся координировать усилия, мы и в будущем сможем заставлять власть прислушиваться к мнению народа», - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, «всем стало очевидно: эта власть ничего позитивного для страны и народа не планирует, своего от нее можно добиться лишь силой мощного гражданского сопротивления. Во второй раз за последние шесть лет народ восстал против ЯНУКОВИЧА - и во второй раз одержал победу и защитил свои права при помощи Майдана. ЯНУКОВИЧ, который с самого начала поддерживал этот кодекс, с которым на всех стадиях разработки и принятия согласовывали каждую запятую, испугался массовых протестов и наложил вето, сделав крайними «младших соавторов» - АЗАРОВА и ТИГИПКО. Только слабый человек может пугливо перекладывать свою ответственность на плечи подчиненных, списывать на них собственные ошибки».

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, «ЯНУКОВИЧ Майдана боится, как огня. Уже второй Майдан победил его. Но за Налоговым кодексом власть подготовила ряд других, не менее одиозных законов. И если она еще раз не прислушается к мнению общества и оппозиции, будет и третий Майдан, который для ЯНУКОВИЧА может стать фатальным».