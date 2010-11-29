Международная пресс-конференция относительно защиты интеллектуальной собственности

В пятницу, 3 декабря, в 11.00 в Киеве, в развлекательном центре «Арена Интертеймент», состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению проблем украинской музыкальной индустрии.

Инициатором мероприятия выступает «Коалиция Исполнителей и Продюсеров Украины».

Международные организации периодически вносят Украину в список государств, которые способствуют нелегальному распространению музыки. Наблюдаются нарушения и в сфере публичного использования фонограмм («публичное пиратство»). Если Украина не изменит бизнес-модель музыкального рынка и в дальнейшем будет закрывать глаза на экспансию пиратства, то страна рискует остаться без качественной отечественной музыки. Понимая это, украинские артисты и продюсеры создали общественную организацию «Коалиция Исполнителей и Продюсеров Украины», которая представляет украинскую музыкальную индустрию в органах власти, и призвана формировать общественное мнение относительно защиты интеллектуальной собственности.

Для обсуждения существующей ситуации представители музыкальной индустрии соберутся 3 декабря в зале Martini Terrazza, который находится на третьем этаже «Арена Интертеймент».

Свое мнение по поводу состояния отечественного шоу-бизнеса выразят: артисты Потап, Виктор Павлик, Олег «Фагот» Михайлюта (ТНМК), Diezel (Green Grey), продюсер Юрий Никитин, продюсер Дмитрий Прикордонный - директор «Коалиции Исполнителей и Продюсеров Украины».

На конференции будут присутствовать представители организаций, собирающих и распределяющих роялти за использование фонограмм в Украине, Польше и России: Алексей Гуменчук (директор Украинской лиги музыкальных прав), Богуслав Плюта (директор Польской ассоциации фонографической индустрии) и Эрик Вальдес-Мартинес (заместитель генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности). Польская и российская организации подпишут со своим украинским партнером соглашения о сотрудничестве. Это значит, что отныне украинские артисты смогут получать вознаграждение из этих стран за использование своих фонограмм.

Состоится презентация социального видео «За музыку нужно платить, чтобы она существовала».

На пресс-конференции будет подписан договор относительно выплаты вознаграждения за публичное использование музыкальных фонограмм между «Арена Интертеймент» и «Украинской лигой музыкальных прав».

*** Коалиция Исполнителей и Продюсеров Украины - общественная организация, созданная в 2009 году с целью развития отечественного шоу-бизнеса, защиты интеллектуальной собственности артистов, борьбы с музыкальным пиратством. Организация объединяет большое количество артистов, среди которых: Андрей Данилко, Ирина Билик, Таисия Повалий, Ани Лорак, Виктор Павлик, Руслана, Тина Кароль, Андрей Кузьменко-«Скрябин», Алена Винницкая, Мария Бурмака, «Друга Ріка», «ВИА-ГРА», Гайтана, «СКАЙ», ТНМК, «Мандри», «Бумбокс», «Тартак», «Авиатор», «Алиби», «Моторрола», «Dazzle Dreams», Виталий Козловский, продюсеры - Эдуард Клим, Дмитрий Костюк, Константин Меладзе, Игорь Лихута, Юрий Никитин, Игорь Кондратюк и много других.

Публичное пиратство – публичное исполнение и использование музыкальных произведений или фонограмм без разрешения автора, исполнителя, производителя фонограммы (видеограммы) или соответствующей уполномоченной организации по коллективному управлению.