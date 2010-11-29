1-3 декабря в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» состоится Седьмая международная выставка-конференция «Овощи и фрукты Украины-2010», в которой будут принимать участие более 230 компаний из 14 стран: Беларуси, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Польши, России, Украины, Франции и Швеции.

Церемония официального открытия – 1 декабря в 10.00

Выставка-конференция «Овощи и фрукты Украины-2010» - это единственное специализированное международное событие на плодоовощном рынке Украины, место встречи наиболее успешных представителей плодоовощного рынка, мероприятие, не имеющее аналогов в СНГ!

Организаторы форума «Овощи и фрукты Украины» - проект «АПК-ИНФОРМ: овощи и фрукты» и Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» - по традиции, организовывают встречу профессионалов плодоовощного бизнеса Украины и СНГ на территории “Экспоцентра Украины”.

В этом году конференция-выставка проходит уже в седьмой раз, что свидетельствует об интересе специалистов плодоовощного сектора к данному проекту.

Проведение специализированного мероприятия «Овощи и фрукты Украины-2010» – это важный шаг для последующего укрепления аграрного потенциала и поднятия на новый уровень экономических и социальных показателей нашего государства.

Для предприятий-экспонентов участие в выставке является значительным событием. Демонстрируя свои технические и технологические достижения, они показывают современные возможности для развития плодоовощного бизнеса Украины.

В этом году на выставке-конференции «Овощи и фрукты Украины-2010» будут обсуждаться актуальные вопросы состояния и перспектив развития плодоовощного рынка в Украине, развитие украинского плодоовощного рынка в период глобального экономического кризиса; новые возможности для поставщиков сырья, технологии и маркетинг в плодоовощном рынке, а также представляют новейшие технологии для плодоовощной отрасли и наиболее привлекательные инвестиционные проекты плодоовощного бизнеса.

1 декабря в 10.30 в павильоне №7 состоится пресс-конференция по случаю открытия виставки–конференции.

Аккредитация обязательна при условии заполнения двух форм. Просьба обращаться в пресс-службу Экспоцентра: тел./факс: 596-91-33 (09) E-mail: media@expocenter.com.ua