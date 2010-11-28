Власть обвиняют в давлении на директора Госархива Сумской области

Общественные и политические организации Сумской области обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и председателю Сумской облгосадминистрации Юрию ЧМЫРЮ с заявлением о недопустимости увольнения директора Государственного архива Сумской области, известного историка Геннадия ИВАНУЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, обнародованное заявление подписали руководители ряда общественных организаций в Сумской области: Всеукраинского общества «Просвита», Всеукраинского объединения ветеранов, Общества «Мемориал» имени Василия Стуса, Сумского слободского казацкого полка, Союза Украинок, Студенческого братства Сумщины, Молодежного националистического конгресса, Союза украинской молодежи «Сумщина», Союза анархистов Украины и другие. Также обращение поддержали руководители Сумских областных организаций политических партий «Народный Рух Украины», «За Украину!», ВО «Свобода», Украинская национальная ассамблея.

«Общественность Сумской области глубоко обеспокоена искусственно созданной властью ситуацией, которая сложилась вокруг Государственного архива Сумской области в преддверие его 85-летия, и которая оказалась в настоятельной попытке уволить директора Государственного архива Сумской области Геннадия ИВАНУЩЕНКО. Нам известно, что, не найдя существенных нарушений в работе Государственного архива Сумской области и получив отказ Г.ИВАНУЩЕНКО писать заявление «по собственному желанию», руководство Сумской облгосадминистрации добивается увольнения путем объявления ему «необходимого» количества выговоров. Первый выговор был вынесен за «необеспечение условий хранения документов». Обеспечить условия хранения невозможно было сделать из-за того, что облгосадминистрацией годами не выделялись необходимые средства», – говорится в заявлении.

«Уверенны, что руководство облгосадминистрации вообще не принимает во внимание достижения коллектива областного архива за время руководством Г.ИВАНУЩЕНКО. Не учитываются значительные усилия, направленные на возрождение национальной исторической памяти, а именно: ГАСО – единственный архив, который полностью оцифровал все актовые записи о смерти жителей области в период Голодомора 1932-1933 гг., а за значительный личный вклад в возрождение национальной исторической памяти Указом Президента Украины Г.ИВАНУЩЕНКО награжден орденом «За заслуги III степени», - отмечается в заявлении.

Учитывая выше приведенное, общественные и политические организации, которые подписали заявление, требуют оставить в должности и прекратить необоснованные инсинуации в отношении нынешнего директора ГАСО Г.ИВАНУЩЕНКО, а также обеспечить необходимые благоприятные финансовые, материальные и моральные условия для работы государственного учреждения.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября директор Государственного архива Сумской области Г.ИВАНУЩЕНКО заявил, что власть пытается его уволить за исследование Голодомора и освободительного движения в Сумской области.

В свою очередь в Сумской облгосадминистрации заявили, что не оказывают давления на директора областного Госархива.