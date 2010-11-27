Президент принял участие в церемонии почтения памяти жертв голодоморов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии почтения памяти жертв голодоморов.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня утром в Киеве на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов Украины».

Кроме главы государства, в церемонии приняли участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит ВЛАДИМИР, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, члены правительства, народные депутаты, представители духовенства и общественности.

В память о жертвах голодоморов В.ЯНУКОВИЧ, Н.АЗАРОВ и митрополит ВЛАДИМИР возложили горшочки с ветками калины, пшеницей и зажженными свечами к памятнику украинской девочке, которая символизирует погибших во время Голодомора детей.

Участники церемонии также посетили музейную экспозицию на территории мемориала.

Митрополит ВЛАДИМИР провел поминальную панихиду.

Во время церемонии также была объявлена минута молчания.