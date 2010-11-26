Выборы в ВР весной 2011 года могут быть выгодны только Тимошенко?

Выборы в Верховную Раду Украины весной 2011 году могут быть выгодны только для лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН обзоре важных событий Центра Восточных исследований (OSW, Варшава).

„Ускоренные выборы выгодны только Блоку Юлии ТИМОШЕНКО, которую беспокоит возможность его серьезного ослабления или даже полного развала Партией регионов. Все другие парламентские партии поддерживают более поздний срок, в расчете на рост популярности”, - отмечают польские эксперты.

Аналитики отметили, что поддержка парламентом 19 ноября закона о выборах в ВР в октябре 2012 года свыше 300 голосами свидетельствует, что документ будет принят без проблем во время следующей сессии в 2011 году.

„Это означает, что в руководстве Партии регионов окончательно победило мнение, что в связи с уменьшением популярности не нужно спешить с выборами”, - отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, по мнению польского аналитика Гжегожа ГРОМАДСКОГО, парламентские выборы в 2012 году выгодны как провластным силам, так и оппозиции, поскольку каждый из них будет рассчитывать за ближайшие два года добиться роста популярности среди избирателей.

Справка УНИАН. Проблема даты новых парламентских выборов в Украине возникла после отмены конституционной реформы 2004 года, которая определяла для депутатов 5-летнюю каденцию, в то время как Конституция 1996 года – 4-летнюю.

Верховная Рада поддержала сохранение 5-летней каденции, которую также утвердил Конституционный суд.