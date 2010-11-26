Европарламент показал Киеву «желтую карточку»?

Резолюцией по Украине Европейский парламент показал Киеву “желтую карточку”.

Такое мнение выразил в комментарии, текст которого передан УНИАН, депутат Михаэль ГАЛЕР (группа народных партий, Германия).

По его словам, раскритиковав местные выборы, которые состоялись в Украине 31 октября, и высказав требования соблюдать принципы свободы слова, Европарламент поддержал позицию группы народных партий.

“Голосование является четким сигналом Европейского парламента, что он не будет толерантным к ограничениям демократических стандартов и свободы слова. Европейский парламент показал киевскому правительству “желтую карточку”, - заявил депутат.

“Украина – европейская страна, которая должна придерживаться европейской перспективы. Но Европа не останется спокойной к подрыву европейских норм”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой, в частности, выразил сожаление, что Украина изменила избирательное законодательство за несколько месяцев до проведения местных выборов, высказал обеспокоенность по поводу последних попыток власти ограничить свободу слова, призвал Украину провести расследование факта исчезновения журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА. Депутаты призвали украинскую власть расследовать все сообщения о нарушении прав и свобод, а также – роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс.

В резолюции депутаты также подчеркнули, что Украина является европейской страной, которая может претендовать на членство в ЕС.