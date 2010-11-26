Чечетов объяснил, почему власть взялась за "малых" предпринимателей
08:32, 26 ноября 2010Политика
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Попробовали вывести из тени?
Большой бизнес показывает в налоговой отчетности реальные обороты своего бизнеса.
Об этом заявил депутат от Партии регионов Михаил Чечетов в эфире 5 канала.
"Скандал поднялся не из-за того, что налоги повышаются, а из-за того, что попытались засветить обороты теневого бизнеса каждого", - отметил он.
На вопрос, почему начали с малого бизнеса, Чечетов ответил: "Не только с малого, со всех. Большой бизнес засвечивает обороты. Он платит налоги все".
"Вот там где налоги не платятся, где платится 200 гривен, а у юрлиц объемы в несколько миллионов", - уточнил депутат.
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