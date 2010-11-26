Чечетов объяснил, почему власть взялась за "малых" предпринимателей

Большой бизнес показывает в налоговой отчетности реальные обороты своего бизнеса.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Михаил Чечетов в эфире 5 канала.

"Скандал поднялся не из-за того, что налоги повышаются, а из-за того, что попытались засветить обороты теневого бизнеса каждого", - отметил он.

На вопрос, почему начали с малого бизнеса, Чечетов ответил: "Не только с малого, со всех. Большой бизнес засвечивает обороты. Он платит налоги все".

"Вот там где налоги не платятся, где платится 200 гривен, а у юрлиц объемы в несколько миллионов", - уточнил депутат.

Украинская правда