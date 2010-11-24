«Подкрепление» для Майдана не пускали, потому что ехали ночью?

С 15 ноября вступил в силу совместный приказ Министерства транспорта и связи и Министерства внутренних дел Украины, который с целью обеспечения безопасности перевозки пассажиров запрещает с 22.00 до 6.00 маршруты автобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажироперевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил врио начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины Анатолий ПАВЛОВСКИЙ.

Он заявил, что работники ГАИ не выпускали из разных регионов Украины 22 ноября исключительно те автобусы, которые имели технические неисправности, поскольку в последнее время именно из-за этой категории транспортных средств в Украине произошло несколько ДТП с тяжкими последствиями.

В то же время, обращаясь к организаторам массовых акций, А.ПАВЛОВСКИЙ предложил им не экономить средства, а заказывать для перевозки людей исключительно исправные автобусы.