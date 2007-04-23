Ирэна Кильчицкая проведет брифинг

11-00 - Брифинг заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой на тему: «Год работы столичной власти – достижения, проблемы, перспективы». Речь пойдет, в частности, о ситуации в медицинской, социальной и торговых сферах, об эвакуаторах и парковке, об обеспечении киевлян социальным жильем (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний). Нужна аккредитация. Телефоны: 279-24-11, 279-93-42.