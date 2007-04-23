Януковича волнуют планы США

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обеспокоен планами США разместить системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Чехии без обсуждения с Россией и Украиной.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в эксклюзивном интервью американскому изданию The Washington Times (перевод интервью размещен на сайте «ИноСМИ» ).

«Мы знаем, что Россия отреагировала отрицательно, что она считает (эту систему – УНИАН) потенциальной угрозой для себя. Кроме того, среди европейских стран еще нет общего мнения по этому вопросу. Свою обеспокоенность выражал даже Президент ЮЩЕНКО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, размещение ПРО в Польше и Чехии «создает раскол между двумя стратегическими партнерами и гарантами безопасности Украины».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украине тоже «есть что предложить»: «Системы наблюдения за космическим пространством и специалистов, которые могли бы внести значительный вклад в формирование такой системы в глобальном масштабе».