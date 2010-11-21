КУПР заявляет, что милиция мешает ставить сцену на Майдане

Правоохранительные органы препятствуют установлению сцены на Майдане Независимости в Киеве для проведения 22 ноября акции протеста предпринимателей. Об этом сообщили активисты Коалиции участников Помаранчевой Революции (КУПР).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КУПР, в соответствии с поданной в Киевскую городскую государственную администрацию заявкой, активисты пытаются установить на Майдане конструкцию сцены и звукоусилительную аппаратуру.

"Несмотря на то, что их действия являются абсолютно легальными, сотрудники правоохранительных органов препятствуют выгрузке и установлению КУПРовцами конструкций и аппаратуры", - отмечается в заявлении.

По информации КУПР, на Майдан Независимости прибыло 7 автобусов с бойцами подразделения "Беркут".