Предприниматели заявляют, что власти активно срывают завтрашнюю акцию

Власть препятствует предпринимателям, которые выступают против принятия Налогового кодекса, в приезде в Киев на завтрашнюю акцию протеста.

Об этом говорится в обращении Центрального штаба спасения украинского предпринимательства, текст которого передан УНИАН.

В документе отмечается, что в штаб поступает информация "о препятствии сотрудниками правоохранительных органов передвижению автоколонн с участниками акции протеста, запугиванием администраций рынков, предпринимателей представителями налоговой службы и УБЭПа".

Кроме этого, участились рейды контролирующих органов на рынках и в торговых центрах.

«Центральному штаб спасения украинского предпринимательства из достоверных источников стало известно о запрещении акции протеста, назначенной на 22 ноября», - отмечается в тексте обращения.

В штабе сообщили, что есть информация о «возможном силовом противодействии организаторам акции со стороны представителей правоохранительных органов и горадминистрации при монтаже сценических конструкций и звукотехнического оборудования».

Центральный штаб спасения украинского предпринимательства призывает власть прекратить давление на предпринимателей и позволить им реализовать свое конституционное право на протест в рамках, предусмотренных законодательством.

«В противном случае действия протестующих могут выйти за эти рамки и привести к непредсказуемым следствиям», - предупреждает штаб.