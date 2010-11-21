Результаты выборов в Хмельницкий горсовет

Председатель Хмельницкой городской территориальной избирательной комиссии Виталий ШВЕД после пересчета голосов избирателей объявил результаты выборов депутатов городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, во время пересчета голосов ТИК не зафиксировала разногласий между данными, записанными в протоколах участковых избирательных комиссий, и фактическим количеством голосов отданных за каждую партию, что свидетельствует о том, что значительных и системных нарушений в день голосования не было.

Согласно официальным протоколам ТИК, в Хмельницкий городской совет прошли представители ВО «Батьківщина» - 41 депутат, Партии регионов – 5, партии «Фронт Змін» – 3, ВО «Свобода» - 3, Партии малого и среднего бизнеса – 2, партии «Сильная Украина» - 2, по одному месту получили представители “Новой политики”, УНП, “Единого Центра” и Народной партии.

Первая сессия Хмельницкого городского совета состоится на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, согласно решению от 9 ноября, Окружной административный суд Хмельницкого запретил территориальной избирательной комиссии обнародовать результаты голосования и обязал пересчитать результаты выборов на 21-м избирательном участке. Основанием для этого решения стал иск представителей Партии регионов.