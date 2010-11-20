Активисты свернутого палаточного городка Харькова перемещаются в Киев

Часть обитателей харьковского палаточного городка 21 ноября отправятся в Киев на всеукраинскую акцию протеста против нового Налогового кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил комендант свернутого палаточного городка Дмитрий ПИЛИПЕЦ.

«Некоторые люди из палаточного городка отправятся в Киев. 22 ноября планируется общеукраинская акция протеста против Налогового кодекса и вообще протестная акция, так что перемещаемся в Киев», - сказал Д.ПИЛИПЕЦ.

Активист палаточного городка Иван ВАРЧЕНКО заметил, что харьковские протестанты не будут выступать с лозунгами о переизбрании Харьковского городского председателя, поскольку «уже ожидать с этой стороны справедливости не приходится».

Он объяснил, что в палаточном городке на площади Свободы было большое количество предпринимателей, представители бизнеса также во время существования палаточного городка в значительной мере поддерживали протестующих. По словам И.ВАРЧЕНКО, в последние дни активисты лагеря даже присоединились к протестам предпринимателей и выдвигали лозунги против принятия нового Налогового кодекса, потому они «и в дальнейшем поддерживают предпринимателей».

И.ВАРЧЕНКО добавил, что сейчас невозможно определить точное количество людей, которые отправятся на акцию протеста в Киев, поскольку это «их частная инициатива», но он отметил, что «очень многие предприниматели из Харькова и Харьковской области хотят поддержать эту акцию».

Как известно, 22 ноября возле АП в Киеве состоится всеукраинская акция протеста представителей малого и среднего бизнеса, которые будут требовать от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать принятый в парламенте новый Налоговый кодекс Украины.

Как передавал УНИАН, сегодня во исполнение решения Харьковского окружного административного суда был свернут палаточный городок на площади Свободы.