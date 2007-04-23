Николай Томенко и Сергей Макеев дадут пресс-конференцию в УНИАН

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция директора Института политики, народного депутата V созыва Николая Томенко и председателя экспертного совета общественной организации «Українське демократичне коло», доктора социологии Сергея Макеева на тему: “Оценка года деятельности киевской власти: предвыборные обещания и реалии настоящего”. Будут представлены результаты социологического исследования, посвященного оценке киевлянами деятельности городского председателя Леонида Черновецкого и его команды. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.