Батькивщина: подписав НК, Янукович нарушит предвыборные обещания

Парламентская фракция “БЮТ-Батьківщина” требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы “БЮТ-Батьківщина”.

Во фракции отмечают, что сейчас этот документ направлен на подпись В.ЯНУКОВИЧУ, после чего он вступит в силу.

“Наше мнение относительно этого кодекса полностью совпадает с оценками, которые дали ему сами представители малого предпринимательства. Налоговый кодекс уничтожает малых и средних предпринимателей, лишает средств для существования миллионы работающих граждан и членов их семей. Налоговый кодекс уничтожает средний класс как основу демократии и гражданского общества”, - заявляют во фракции “БЮТ-Батьківщина”.

Во фракции информируют, что политическая команда присоединяется к ультиматуму предпринимателей и также настаивает, чтобы В.ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс.

Фракции “Батьківщини” в местных советах разного уровня по обращению предпринимателей инициируют проведение внеочередных сессий для принятия резолюций с требованием к Президенту Украины ветировать Налоговый кодекс.

“Тем более, что Президентом он стал в значительной мере потому, что пообещал доверчивым людям пятилетние налоговые каникулы для малого бизнеса”, - подчеркивается в сообщении.

Во фракции отмечают, что стране нужен Налоговый кодекс, который будет стимулировать развитие предпринимателей и рост бизнеса. “Этот кодекс должен приниматься на основе широкого общественного обсуждения”, - отмечают в “БЮТ-Батьківщині”.

До принятия “справедливого” кодекса “БЮТ-Батьківщина” настаивает на принятии отдельного законопроекта, который разработала и внесла фракция в Верховной Раде, что должен гарантировать сохранение единого налога и упрощенную систему налогообложения.

“В случае, если ЯНУКОВИЧ подпишет Налоговый кодекс, “БЮТ-Батьківщина” всеми возможными средствами будет способствовать людям в защите их права на труд”, - заверяют во фракции.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада 269-ю голосами приняла в целом Налоговый кодекс.

Кодекс вызвал волну протеста со стороны предпринимателей по всей Украине, которые в случае подписания Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обещают провести Всеукраинский референдум относительно досрочного прекращения полномочий главы государства и Верховной Рады.