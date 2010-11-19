Освобождена из-под стражи участница акции протеста
Сообщение из Хмельницкого
В Хмельницком сегодня вечером освобождена из-под стражи задержанная участница акции протеста против Налогового кодекса 16 ноября.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью Управления МВД в области Виктор КОВЕРЗЮК.
“Мы получили ходатайство от депутатов областного совета и адвоката подозреваемой с просьбой освобождения предпринимателя Татьяны К. из изолятора временного содержания. Сейчас она освобождена из-под стражи”, - сказал он.
По словам В.КОВЕРЗЮКА, стражи порядка обрабатывают оперативное видео, на котором сняты моменты выламывания дверей ОГА.
Как сообщал УНИАН, в отношении предпринимателя Татьяны К., 1977 году рождения, возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 296 ст. Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Она подозревается в повреждении дверей ОГА во время пикетирования во вторник, 16 ноября.
Кроме того, она вчера была задержана на 3 суток и находилась в изоляторе временного содержания в Хмельницком.