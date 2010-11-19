ЕНП осуждает недемократическое проведение выборов в Украине

Европейская народная партия осуждает недемократическое проведение последних местных выборов в Украине.

Об этом идет речь в переданной УНИАН резолюции ЕНП, принятой сегодня в Брюсселе.

“Информация от наблюдателей за выборами и заключения уважаемых международных организаций и правительств, включая правительство США и Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, указывают на то, что местные выборы 31 октября 2010 не отвечали надлежащей практике организации и проведения выборов, а также не отвечали стандартам открытости и честности”, - отмечают авторы резолюции.

По их мнению, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и украинское правительство снова провалили решающий тест на демократию. “Мы осуждаем все более авторитарные тенденции и политику в Украине, которые противоречат заявленным европейским устремлениям страны. ЕНП выражает глубокое сожаление по поводу регресса демократических стандартов”, - говорится в документе.

Кроме того, как отмечают в ЕНП, экспертные оценки указывают на то, что власть попробует использовать такую же смешанную избирательную систему на будущих парламентских выборах, но именно эта система стала наиболее вопиющим нарушением, которое использовалось в интересах кандидатов от власти.

“Эти выборы продемонстрировали отсутствие равных правил игры для всех политических партий, которые принимают участие в выборах. Общее заявление оппозиционных сил Украины демонстрирует, что украинская власть не придерживается демократических ценностей и надлежащих стандартов проведения избирательной кампании и самих выборов. Во время избирательной кампании, в день выборов и во время установления результатов сообщалось о многочисленных нарушениях. Наибольшей оппозиционной партии «Батькивщина» отказали в участии в выборах во Львовской и Киевской областях, а также во многих городах и районах в Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Донецкой областях. Также сообщалось о массовых фальсификациях в Луганске, Харькове и Одессе”, - отмечается в резолюции.

В ЕНП также заявляют, что попытки действующей власти отрицать негативные факты и создать видимость государственных органов, которые имитируют демократическую политику, вызывают обеспокоенность. “Настоящую демократию отстаивают поступками, а не словами. Все уважаемые международные наблюдатели пришли к выводу, что действующее правительство, не колеблясь, приступило к подавлению гражданского общества и политических оппонентов, а также концентрации власти в своих руках”, - говорится в резолюции.

Угроза авторитаризма вызывает глубокую обеспокоенность, поэтому ЕНП еще раз призывает украинскую власть признать это, и положить конец антиевропейской, антидемократической политике и практикам.

ЕНП также выражает сожаление по поводу подписания соглашения о сотрудничестве между европейскими социалистами и правящей Партией регионов, а также относительно «результатов» этого соглашения, которые включают “покрытие недемократического проведения местных выборов”.

Данная резолюция будет передана президентам Европейского Совета, Европейской Комиссии и Европейского Парламента накануне саммита Украина-ЕС, который должен состояться 22 ноября 2010 года.

Как заявил президент ЕНП Вильфрид МАРТЕНС, «принятие этой резолюции подчеркивает общее разочарование нашей политической семьи тем, как были проведены местные выборы в Украине”. Также, по его словам, “мы глубоко разочарованы сомнительной ролью европейских социалистов в их попытках выполнить политическое соглашение с Партией регионов».