Тимошенко заявляет, что парламент целиком и полностью коррумпирован

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО называет «унизительным, политически некорректным по отношению к стране и нечестным» одобрение народными депутатами изменений к Конституции, которыми продлен срок полномочий парламента VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее решение Верховной Рады.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «сегодня все общество наблюдает, что парламент этого созыва стал просто коррупционным собранием, парламент целиком и полностью политически коррумпирован, он не служит государству, не служит народу, а служит, к сожалению, большому теневому бизнесу, олигархии, которая сегодня и является властью».

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «чем скорее этот созыв Верховной Рады прекратит свое существование и свою работу, тем лучше для страны».

«Мне не удивительно, что те депутаты, которые точно знают, что народ их во второй раз не переизберет, хватаются за сохранение своих должностей в Верховной Раде Украины, за сохранение статуса депутатов», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что фракция “БЮТ-Батьківщина” не голосовала за поддержку этих изменений к Конституции.

На замечание журналистов о том, что 10 народных депутатов из фракции БЮТ таки проголосовали за внесение изменений в Основной Закон, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Мы как фракция не голосовали, а те депутаты, которые проголосовали, должны персонально отвечать за это перед обществом».

На вопрос, исключат ли этих народных депутатов из состава фракции БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО не ответила.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, ВР предварительно одобрила изменения к Конституции относительно выборов ВР в октябре 2012 года, Президента – в марте 2015 года.

За принятие соответствующего решения проголосовали 305 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, документ поддержали 179 депутатов от Партии регионов, 10 – от БЮТ, 41 – от НУ-НС, 26 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина и 29 внефракционных.