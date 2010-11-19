Литвин считает, что пора прекратить любые разговоры о дате выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что политики должны прекратить разговоры о дате очередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

«Нужно прекратить любые разговоры о дате выборов, она уже четко определена в проекте закона (о внесении изменений в Конституцию – УНИАН), а сосредоточиться на основном – на практической работе», - отметил В.ЛИТВИН.

На уточняющий вопрос, что все-таки могут возникать вопросы относительно полномочий парламента, поскольку окончательно изменение к Конституции не принято, В.ЛИТВИН отметил, что в нашем обществе, в нынешней ситуации не всегда нужно руководствоваться «формальными правовыми основами».

«К закону нужно иметь рассудительность и ум, потому что всегда по-разному можно оценивать ту или иную норму, и можно читать с разными ударениями и разными акцентами», - заметил спикер.

В.ЛИТВИН напомнил, что окончательно изменения к Конституции Украины парламент может принять в феврале 2011 года, то есть на следующей сессии парламента, добавив, что сегодня за предварительную поддержку изменений к Конституции проголосовали 305 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в Основной Закон относительно проведения очередных выборов народных депутатов, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых, городских председателей.

Сегодня же Верховная Рада предварительно одобрила эти изменения к Конституции.

Законопроектом предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

В то же время, согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению КС от 30 сентября 2010 года, снова действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в отмененном КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV.