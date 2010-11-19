В ПР говорят, что украинцы стали меньше курить - и это заслуга Януковича

Народный депутат от Партии регионов, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА считает, что результатом последовательной государственной политики Президента Виктора ЯНУКОВИЧА стало снижение табакокурения в Украине.

Как сообщает пресс-служба народного депутата, об этом Т.БАХТЕЕВА заявила в связи Международным днем отказа от курения, который отмечался 18 ноября.

«Уровень табакокурения в Украине в последнее время снижается. Это – результат последовательной государственной политики Президента Украины», - сказала депутат.

При этом она подчеркнула, что в Украине уровень табакокурения уже давно приобрел масштабы эпидемии, поскольку ежегодно к курению приобщаются 500 тысяч молодых людей, фактически начиная с 11 лет.

По мнению главы профильного парламентского комитета, курение в значительной мере влияет на уровень заболеваемости населения. Так, за последние 25 лет распространенность сердечнососудистых заболеваний (а это в первую очередь – инфаркты, инсульты, гипертония) среди населения выросла в три раза, а уровень смертности от них – на 45%. Ежегодно диагностируется около 50 тыс. случаев инфаркта миокарда. Частота инсультов в Украине превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз.

Т.БАХТЕЕВА выразила убеждение, что основными причинами развития этих заболеваний являются употребление табака, отсутствие физической активности и нездоровое питание.

Она отметила, что «в последнее время в Украине много делается для снижения потребления табачных изделий и уменьшения его вредного воздействия на здоровье населения - существенно усилены требования Закона Украины «О рекламе», которым сегодня запрещена реклама табачных изделий, а также знаков, товаров и услуг в СМИ, на внешних носителях; расширен перечень мест, освобожденных от табачного дыма, и повышен размер штрафа за курение в неположенном месте».

Т.БАХТЕЕВА напомнила, что Верховная Рада Украины максимально использовала стратегию повышения налогов на табак и за последние два года четыре раза повышала ставки акцизов – с 36 коп. в августе 2008 года до 2,3 грн. с января 2010 года. А уже в текущем году 12 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон об очередном повышении ставок акциза на табачные изделия.

По мнению народного депутата, такая последовательная государственная политика уже дала положительные результаты и, как свидетельствуют данные Госкомстата Украины, впервые за 10 лет среди мужчин старше 18 лет курильщики стали составлять меньшинство – 49%, а в предыдущие годы эта цифра колебалась от 52 до 54,5%.

«Однако масштабы этого негативного явления, - подчеркнула Т. БАХТЕЕВА, - остаются в стране еще очень значительными. В Украине необходимо принятие более жестких мер в борьбе с курением. Все это мы с народным депутатом Украины Юрием КАРМАЗИНЫМ и отразили в законопроекте №6595, который зарегистрирован в парламенте. Надеемся на понимание и поддержку его коллегами из всех фракций Рады. Ведь речь идет о здоровье народа Украины».

Т.БАХТЕЕВА выразила уверенность, что профилактика табакокурения и информирование населения о пагубном воздействии табака на здоровье человека «должна быть не только заботой медиков, но и всего общества».