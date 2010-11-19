Эксперт рассказал, к чему приведет создание СП с Газпромом

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, создание совместного газового СП и, таким образом, допущение «Газпрома» к управлению украинской ГТС приведет к тому, что Украину будут стимулировать увеличивать объемы закупки газа по сниженным ценам.

Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что слияние компаний по схеме, которую предлагает российская сторона, для Украины является неприемлемым. «Российская сторона обещает нам передать в совместное предприятие месторождения на Ямале и в Астраханской области. Кстати, к этим месторождениям проявляли интерес несколько мощных западных кампаний, не таких, как почти обанкротившийся наш «Нафтогаз». Но эти компании отказались, поскольку оказалось, что добывать газ на Ямале и в Астрахани нерентабельно и невыгодно. В первую очередь, он по химическому составу не такой, который привыкли использовать в Европе. Есть также определенные сложности с российским законодательством — легко добыть газ, и очень тяжело его оттуда транспортировать. И для нас, очевидно, не могут быть приоритетом месторождения на Ямале и в Астрахани. Украина должна иметь возможность вкладывать деньги в развитие собственных месторождений, как на черноморском шельфе, так и на суше, в альтернативные источники, в сберегающие технологии», — объяснил он.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, любой соучастник в управлении газотранспортной системой Украины получает контроль над экономикой и украинским народом. «Газотранспортная система Украины должна быть исключительно собственностью Украины, поскольку это собственность народа, это — своеобразный иммунитет государства» — отметил эксперт и добавил, что допущение к управлению украинской ГТС любого соучастника приведет к тому, что Украину будут стимулировать постоянно увеличивать объемы закупки газа по сниженным ценам, что приведет к деградации экономики государства.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. в Москве министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН провели встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Стороны обсудили пакет вопросов, которые касаются развития двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства в энергетической сфере, в частности. вопрос отбора оценщика для проведения процедуры оценки активов украинской и российской сторон для участия в возможном совместном предприятии между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на паритетных принципах.