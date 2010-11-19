"Фронт Змін" в Херсонском облсовете перешел в оппозицию

Фракция "Фронт Змін" в Херсонском областном совете решила перейти в оппозицию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава фракции Роман РОМАНОВ.

По его словам, именно с этим связан отказ фракции от участия в голосовании во время избрания председателя облсовета.

"Всю полноту ответственности за состояние дел в области должна нести партия власти", - сказал он.

Он объяснил, что фракция пребывает в оппозиции, "поскольку категорически не воспринимает политику действующей власти".

"Мы не претендуем на должности, поскольку пришли работать ради людей, которые нас выбрали. Поэтому мы будем голосовать сообща за необходимые обществу решения, но по каждому пункту программ социально-экономического, образовательного или культурного развития у нас будут свои предложения, и мы будем добиваться, чтобы они были учтены", - отметил Р.РОМАН.

В состав фракции "Фронт Змін" в Херсонском облсовете входят 3 депутата.

На сессии 18 ноября председателем облсовета избран регионал Виктор ПЕЛЫХ.

В составе Херсонского облсовета - 84 депутата.