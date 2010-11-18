Горсоветы Сум и Житомира выступили против Налогового кодекса

Сумской городской совет 17 ноября по инициативе фракции «Батькивщина» приняла решение о поддержке резолюции митинга предпринимателей, которые протестуют против принятия Налогового кодекса.

Как сообщает пресс-служба «Батькивщины», резолюция с требованиями предпринимателей Сумской области адресована Президенту, премьер-министру, Председателю Верховной Рады, председателю Совета предпринимателей при Кабмине.

Предприниматели требуют от власти, в частности, отозвать проект Налогового кодекса, который принимает провластное парламентское большинство, отменить обязательные пенсионные взносы и установить ставку отчислений в Единый социальный взнос не больше 20% минимальной заработной платы.

Также предприниматели Сумской области вместе с депутатами Сумского городского совета выразили недоверие правительству Украины, лично премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, и требуют отставки премьер-министра и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО за целеустремленную работу на уничтожение малого бизнеса.

Решение о поддержке требований митингующих принял также Житомирский городской совет.

На своем сегодняшнем заседании городской совет решил обратиться к Президенту с просьбой применить вето в случае принятия Налогового кодекса. «За» проголосовали 37 из 57 присутствующих в зале депутатов.

В документе речь идет о том, что отмеченный закон будет иметь негативные последствия для государства.

Депутаты подчеркнули, что в соответствии с предложенными нормами Налогового кодекса малый и средний бизнес будет нести основную налоговую нагрузку, а упрощенная система исчезает как таковая.