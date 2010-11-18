ВР рассматривает заключительные положения Налогового кодекса

Верховная Рада Украины завершила рассмотрение статей проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас парламент приступил к рассмотрению заключительных положений к проекту Налогового кодекса.

В проекте Налогового кодекса содержится 340 статей.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, парламент рассмотрит заключительные положения, а затем разделит законопроект на две части – на Налоговый кодекс и отдельно будут заключительные положения.