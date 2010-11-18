Депутаты отменили голосование именными бюллетенями

Парламент Украины принял Закон Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 253 народных депутата из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

Голосование сразу проходило в первом чтении и в целом как закон.

Данным законом предусмотрено отменить норму, которая действовала раньше, о том, что за изменения в Конституцию голосуют открытым голосованием путем подачи именных бюллетеней в порядке, установленном Верховной Радой. И дальше в тексте закона также изъяты положения, которые действовали ранее относительно открытого голосования путем подачи именных бюллетеней.