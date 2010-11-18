Комитет ВР по промполитике просит Януковича ветировать Налоговый кодекс

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отказаться от введения в действие Налогового кодекса с 1 января 2011 года, разблокировать бюджетный процесс, обеспечить принятие Государственного бюджета на существующей налоговой базе и вернуться к публичной дискуссии о концептуальных основах Налогового кодекса, на основании которой разработать новый проект и принять его до 1 августа 2011 года.

Об этом говорится в официальном письме, подписанном главой Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

По мнению народных депутатов, некоторые нормы, содержащиеся в проекте Налогового кодекса, создают угрозы для нормального функционирования предприятий и наполнения бюджета в следующем году. Кроме того, беспокойство членов комитета ВР вызывает и негативное отношение общества к этому проекту, что способно дестабилизировать политическую и социально-экономической ситуации в стране.

«Резкое неприятие проекта Налогового кодекса Украины уже выразили не только объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса, но и представители крупного бизнеса, в том числе его крупнейшего объединения – УСПП. Подчеркиваем открытость многочисленных заявлений о готовности прибегнуть к массовым акциям протеста в случае принятия этого документа в существующем виде», - говорится в письме.

Глава парламентского комитета считает, что введение в действие Налогового кодекса с 1 января 2011 приведет к многочисленным нарушениям в администрировании налогов. «Мгновенное внедрение норм Налогового кодекса не позволит субъектам хозяйствования безошибочно перейти на новую систему администрирования и документации налогообложения. Это приведет к неизбежной путанице, многочисленным ошибкам и просчетам в бухгалтерском учете, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - В то же время это создаст многочисленные основания для выявления нарушений налоговыми органами. Вследствие этого стремительно возрастет давление налоговых органов на предпринимателей, что приведет к ухудшению бизнес-климата, падение инвестиционной привлекательности и позиций Украины в мировых экономических рейтингах».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, малый бизнес, для которого определенные нормы кодекса являются явно неприемлемыми, будет вынужден либо сворачивать деятельность, либо привлекать схемы минимизации налогообложения. «Соответствующие заявления уже поступали от представителей этого сектора экономики. На сегодняшний день доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Украины составляет около 8%. Поэтому существует непосредственная угроза, что принятие Налогового кодекса приведет к замедлению роста ключевых макроэкономических показателей, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Малый и средний бизнес обеспечивает работой пятую часть трудоспособного населения, что почти втрое превышает количество занятых в промышленности. Соответственно, свертывание предпринимательства даже на 10% приведет к резкому увеличению количества безработных».

Справка УНИАН. Сегодня, 18 ноября, ВР продолжает рассмотрение правительственного проекта Налогового кодекса во втором чтении. По словам руководителя фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, уже сегодня депутаты могут принять кодекс в целом.

16 ноября под ВР собрались более 30 тысяч протестующих против принятия НК представителей бизнеса. Многотысячные акции протеста прошли по всей стране.

Сейчас под ВР собрались около 2 тысяч протестантов.

Согласно Бюджетному кодексу и Регламенту Верховной Рады, проект Государственного бюджета должен быть принят в первом чтении не позднее 20 октября, во втором чтении - до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом как закон - до 1 декабря. Статья 27 Бюджетного кодекса прямо указывает на то, что Законы Украины, влияющие на формирование доходной или расходной части бюджетов, должны быть официально обнародованы до 15 августа года, предшествующего плановому. В противном случае нормы соответствующих законов, влияющих на формирование доходной и/или расходной части бюджетов, начинают действовать не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым. В данном случае это означает, что вступление в силу Налогового кодекса не может состояться раньше 2012 года.