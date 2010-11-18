Суд оставил под стражей бывшего мэра Каменец-Подольского

Суд оставил под стражей еще на месяц бывшего городского голову Каменец-Подольского Анатолия НЕСТЕРУКА и экс-секретаря городского совета Николая НЕЧАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, суд рассмотрел представление следователя прокуратуры Хмельницкой области о продлении содержания под стражей должностных экс-лиц. Свою просьбу прокуратура объяснила тем, что до сих пор не завершено следствие, завершается ревизия КРУ, а также проводится проверка телефонных звонков абонентов.

Подозреваемые находятся в Хмельницком СИЗО.

Как сообщал УНИАН, в сентябре СБУ сообщила, что разоблачила противоправную деятельность А.НЕСТЕРУКА и управляющего делами исполкома городского совета Каменец-Подольского Н.НЕЧАЯ, которые требовали взятку у местных предпринимателей в размере 300 тысяч гривен.

Прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, которое занимает ответственное положение) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.