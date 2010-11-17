Яценюк: предателям не место в партии "Фронт Змін"

Политическая партия «Фронт Змін» исключила из партии четырех депутатов, которые прошли в Черниговский городской совет по ее спискам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в частности, исключены Олег МОРОЗ, Василий БИЛОГУР, Наталия ОСИКОВСКАЯ и Павел ГАРМАШ.

Эти депутаты нарушили решение политического совета «Фронта Змін» о пребывании партии в оппозиции и о невозможности создания коалиции с Партией регионов, и на первом заседании сессии Черниговского горсовета проголосовали за назначение секретарем совета представителя ПР, объяснили в пресс-службе.

«Эти люди подписывали политическое соглашение, которым обязывались придерживаться политической линии партии. Они не оправдали доверия людей, которые отдали за них свои голоса. Предателям не место в партии «Фронт Змін». Поэтому партия, как и обещала, сделает все, чтобы предатели были лишены депутатских мандатов», - подчеркнул на этот счет лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК.