Депутаты Яценюка поддержали Партию регионов в Сумах?

Сегодня на сессии Сумского городского совета депутаты фракции «Фронта Змін» нарушили договоренности с демократическими политическими силами, представленными в городском совете, в частности фракцией партии «Батьківщина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной организации партии «Батьківщина».

По убеждению куратора областной партийной организации «ВО «Батьківщина» Александра ВОЛКОВА, такие действия членов партии Арсения ЯЦЕНЮКА, а именно: голосование за кандидатов от провластной партии в исполком Сумского городского совета, являются предательством избирателей, которые доверили свои голоса именно этой политической силе, и подтверждением факта существования договоренностей о сотрудничестве «под столом» с Партией регионов.

“Также можно констатировать, что сегодня позиция лидера партии Арсения ЯЦЕНЮКА не совпадает с позицией партийных организаций на местах”, - добавил он.

По данным пресс-службы, накануне А.ВОЛКОВ официально обратился лично к лидеру партии «Фронт Змін» с предложением создать большинство в местных советах Сумской области, где для этого есть соответствующая поддержка избирателей, и получил положительный ответ на данное предложение. В частности, на местном уровне позицию лидера партии «Фронт Змін» подтвердил представитель этой партии Владимир ТОКАРЬ, отмечается в сообщении.

А.ВОЛКОВ отметил, что, несмотря на то, что «Фронт Змін» “красиво говорит о демократической направленности своей политической силы, сегодня есть подтверждение сговора с Партией регионов и поддержки провластных политических сил, представленных в Сумском городском совете”.

Как сообщал УНИАН, «Фронт Змін» исключил из партии 4 депутатов Черниговского горсовета, которые нарушили решение политического совета «Фронта Змін» о пребывании партии в оппозиции и о невозможности создания коалиции с Партией регионов. Эти депутаты на первом заседании сессии Черниговского горсовета проголосовали за назначение секретарем совета представителя ПР, объяснили в пресс-службе “Фронта Змін”.

Сегодня фракции «Фронт Змін» и «Батькивщина» Житомирского облсовета заявили, что будут в оппозиции к Партии регионов. Такое заявление сделали на первой сессии Житомирского облсовета нового созыва лидеры фракций "Фронт Змін" в облсовете Геннадий ЗУБКО и экс-председатель Житомирского облсовета и лидер фракции ВО "Батькивщина" Виталий ФРАНЦУЗ.

В Одессе лидер "Фронта Змін" С.ФАЕРМАРК подтвердил готовность стать в оппозицию к провластной ПР, но в то же время заявил, что фракция не намерена действовать совместно с "Батькивщиной". Он считает публичность и гласность в своей деятельности эффективным инструментом противодействия большинству ПР в облсовете, поскольку «Партия регионов боится света».