Кравчук обещает Марийскому центру полную поддержку государства

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК обещает полную поддержку государства строительству в Зарванице туристически-паломнического центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания, посвященного строительству на Тернопольщине в Зарванице современного туристически-паломнического центра.

Глава облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК, пользуясь случаем, предложил Л.Кравчуку возглавить Наблюдательный совет по строительству комплекса. «Мы искренне рады, что сегодня Вы прибыли в Зарваницу. Благодаря Вашей позиции и поддержке Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, мы убеждены, нам удастся построить гостиничный и спортивно-оздоровительный комплекс в Зарванице. Поэтому прошу вас, Леонид Макарович, поддержать нашу идею и возглавить Наблюдательный совет, который детально будет изучать проект, его строительство и буду содействовать развитию комплекса», - сказал губернатор.

В свою очередь, Л.КРАВЧУК заверил, что все, кто будет работать над развитием этого современного центра паломничества, могут рассчитывать на поддержку и помощь.

«Мы хотим, чтобы этот центр объединял всех христиан всех конфессий, ведь Бог один. Это место очень хорошо подходит для сооружения комплекса. Эта земля выбрана не людьми, а Богом. Я хочу пожелать всем, кто взялся за этот проект, успеха и ответственности. Мы, со своей стороны, при создании Наблюдательного совета подумаем, кого туда включить, чтобы те люди работали ради дела. Сегодня наш Президент за конфессиональный мир, и я считаю, что этот мир должен начаться с Зарваницы», - сказал Л.КРАВЧУК.

Присутствующий на встрече епарх Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий СЕМЕНЮК дал благословение на строительство туристско-паломнического комплекса.

«Зарваница относится к 20 европейским духовным центрам. Мы благословляем этот труд и это строительство. Ведь в нововыстроенном комплексе будут размещаться туристы и паломники со всего мира, будут отдыхать и оздоравливаться, а также здесь могут проходить семинары и разнообразные религиозные конференции, и даже заседания наших Синодов. Это доброе дело», – сказал епископ В.СЕМЕНЮК.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на Всеукраинское богомолье сюда прибывают до 100 тысяч паломников.

Туристско-паломнический центр планируют построить в Зарванице к 2012 году.