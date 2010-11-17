Тернопольские предприниматели надеются на "добрую волю" Януковича

В Тернополе сегодня до обеда не работали почти все лотки хозяйственной части центрального рынка. Также пустыми были ряды, где продают одежду.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель профсоюза предпринимателей Тернопольского центрального рынка Наталия ШОЛОМЕЙЧУК, отсутствие предпринимателей на рабочих местах обусловлено проведением координационного собрания перед облгосадминистрацией. «Сегодня собрались представители рынков, торговых центров, и мы избрали группу из 200 человек, которые выедут на Киев, чтобы завтра принять участие в очередной акции протеста по поводу принятия Налогового кодекса. Кроме этого, завтра предприниматели рынков не будут работать целый день, вместо этого мы опять будем пикетировать облгосадминистрацию», – сообщила Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

По ее словам, завтра предприниматели также планируют через представителей местной власти передать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ обращение с требованием ветировать Налоговый кодекс в случае его принятия. «Все идет к тому, что кодекс таки утвердят. Поэтому мы надеемся на добрую волю и разум Президента, который должен помнить свою программу, где он обещал улучшать, а не ухудшать жизнь людей», – сказала Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

Она добавила, что предприниматели создали уже координационную группу, которая и будет решать, как действовать дальше в случае, если Налоговый кодекс таки примут, а Президент его не заветирует.