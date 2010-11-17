Появление Тимошенко у Верховной Рады было не случайным

Народный депутат Украины от фракции "БЮТ-Батькивщина" Анатолий СЕМИНОГА считает, что если акция протеста предпринимателей против Налогового кодекса не будет иметь организационной силы, то она закончится ничем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВi, об этом он заявил сегодня в эфире канала, комментируя ситуацию с протестом предпринимателей под стенами Верховной Рады против принятия нового Налогового кодекса и выступление на этой акции лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

По его словам, на сегодня протесты предпринимателей не имеют лидера, который мог бы их возглавить. «Мы обращались к организаторам, чтобы наша политическая сила присоединилась к этой акции, призвала своих партийцев, сторонников прийти и поддержать ее, чтобы акция была более многочисленной. К сожалению, организаторы сказали: наша акция чисто экономическая, не политическая, помогайте нам организационно, но так, чтобы ваших флагов и лозунгов не было. В конце уже было понятно, что если у этой акции не будет организационной силы, то она закончится ничем», - сказал А.СЕМИНОГА.

Он также добавил, что появление Ю.ТИМОШЕНКО на упомянутой акции «было не случайно: того требовала ситуация».