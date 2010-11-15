Азаров не намерен следовать примеру Ющенко и Тимошенко

Скорость подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года увеличилась в четыре раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

«Программа (подготовки к Евро-2012 – УНИАН) сейчас идет теми темпами, которые мы заложили. У нас нет никаких оснований думать, что мы не выполним эту программу. Если образно говорить, то мы примерно раза в четыре увеличили скорость подготовки», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в настоящее время стадион во Львове, который среди других объектов к Евро-2012 больше отставал в сроках строительства, в настоящее время готов уже на 40%.

«Если мы за 8 месяцев 40% сделали, то совершенно очевидно, что за следующий год мы его сдадим», - считает премьер-министр.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что не собирается в ближайшее время посещать стоящийся во Львове стадион, как это неоднократно делали экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО и экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я там не был и не буду пока. В этом нет необходимости», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.