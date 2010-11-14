В Севастополе отметили 90-летие захвата Крыма Красной Армией

В Севастополе прошли мемориальные мероприятия, посвященные 90-летию исхода в эмиграцию частей Русской армии и гражданских беженцев из Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, в Свято-Владимирском кафедральном соборе (в Херсонесе) состоялась божественная литургия. По ее окончании совершено крестное шествие от Владимирского собора-усыпальницы русских адмиралов до площади Нахимова, где ровно 90 лет назад от Графской пристани навсегда покидали Россию корабли и суда Черноморского флота с частями армии генерала Врангеля и гражданским населением.

Здесь состоялась заупокойная панихида по невинно убиенным в годы Гражданской войны. Литургию и панихиду возглавлял митрополит Крымский и Симферопольский ЛАЗАРЬ. Песнопения исполнял хор Сретенского мужского монастыря (Москва).

Затем здесь же состоялся траурный митинг, завершившийся прохождением торжественным маршем подразделений почетного караула ЧФ РФ и ВМС Украины. После этого состоялась церемония возложения венков на воду в Севастопольской бухте. Во время возложения орудийный салют произвел ракетный крейсер «Москва», специально ошвартованный к этому дню посередине Севастопольской бухты.

В мероприятиях приняло участие руководство города, командующие ВМС Украины и ЧФ РФ адмиралы Виктор МАКСИМОВ и Владимир КОРОЛЕВ, а также известный российский кинорежиссер Никита МИХАЛКОВ.

Командующий ЧФ РФ огласил обращение к участникам траурных мероприятий министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА, в котором, в частности, содержался призыв сберечь общую историю, которую пережили народы России и Украины.

На следующей неделе в городе также пройдет ряд мероприятий к 90-летию исхода, а на 19-20 ноября запланирована крупная историческая научная конференция «90-летие исхода частей Русской армии и гражданских беженцев из Крыма».

Всего октябре-ноябре 1920-го на кораблях и судах Черноморского флота Крым покинули более 140 тысяч человек. Армейские части остановились в Галлиполи (Турция), казаки - на Лемносе (Греция), военные моряки - в Бизерте (Тунис).