В Днепропетровске почтили память жертв нацизма

В Днепропетровске на здании Центрального универмага открыли мемориальную доску в честь 11 тысяч евреев, погибших от рук нацистов, сообщает Радио Свобода со ссылкой на международную общественную организацию «Институт украиники», участвовавшую в реализации проекта.

Осенью в 1941 году оккупанты согнали местных евреев именно к зданию ЦУМа, отсюда их увели на расстрел. На мемориальной доске – надписи на иврите и украинском «Это страшное место». Сама доска является стилизованным изображением развернутого свитка Торы. Авторы скульптурной композиции - Александр Фридкис и Ростислав Шитиков.

Главный раввин Днепропетровска Шмуель Каминецкий подчеркнул, что хранить память о безвинных жертв – обязанность народа. Он отметил, что еврейское общество смогло спасти от разрушения еврейское кладбище, построить в ботаническом саду памятник расстрелянным евреям и мемориальный комплекс «Мацевы».

Доску установили на месте разбитой неизвестными таблички. Учредитель «Института украиники» Алексей Лазько отметил, что люди, разрушающие памятные знаки, прежде всего разрушают память и мораль.