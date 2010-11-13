Наблюдатели от ЕП указали Украине на недочеты на выборах

Наблюдатели от Европарламента, депутаты Павел КОВАЛЬ (группа Европейских консерваторов и демократов, Польша) и Ян КОЗЛОВСКИ (группа Народных партий, Польша) отметили ряд недочетов на местных выборах в Украине.

Об этом говорится в докладе, подготовленном по результатам наблюдения за выборами, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Перед днем голосования можно было заметить ряд недочетов, которые имели прямое влияние на проведение выборов и результаты выборов и которые вызвали обеспокоенность процессом голосования», - говорится в документе.

Депутаты, в частности, отметили, что одним из недостатков стало позднее принятие нового закона о выборах, который вступил в силу только 31 июля, оставив недостаточно времени для подготовки к выборам.

«Поскольку закон был одобрен поздно и требовал дополнительных изменений, время на хорошую подготовку к выборам было значительно сокращено, что имело прямое влияние на качество проведения выборов», - указано в докладе.

Еще одной проблемой депутаты назвали лишение права блоков партий выдвигать кандидатов на местных выборах, что привело к необходимости регистрироваться от имени отдельных партий, входящих в блоки. По мнению депутатов Европарламента, эта проблема коснулась, прежде всего, Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

В докладе отмечается, что предложенное законом о выборах распределение номеров партиям в списках для голосования в соответствии с очередностью подачи документов фактически привело к тому, что правящая Партия регионов получила первые номера в списках в 85% избирательных округов.

«Тот факт, что документы оппозиционных партий не принимались избирательными комиссиями до принятия списка Партии регионов, способствовало ситуации, при которой правящая партия получила первые места в списках в 85% округов», - написано в докладе.

Депутаты Европарламента обратили также внимание и на регистрацию партий-клонов «Батькивщины» во Львовской и Киевской областях, когда окружные избирательные комиссии зарегистрировали списки, состоящие из людей, не являющихся членами этой партии.

«В результате госпожа Юлия ТИМОШЕНКО приняла решение бойкотировать выборы во Львовской области», - говорится в документе.

Депутаты Европарламента отметили также ряд других нарушений со ссылкой на сообщения СМИ, уточнив, что проверить эти сообщения в ходе наблюдения не представилось возможным из-за недостатка инструментов.

Среди таких нарушений – значительный перевес представителей правящей партии в окружных и территориальных избирательных комиссиях, что могло привести к принятию решения представителями одной партии, печать бюллетеней без соответствующих документов в Харькове, несколько тысяч нелегальных бюллетеней, обнаруженных в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, заказ Одесской избирательной комиссией чрезмерного количества бюллетеней.

Евродепутаты также отметили сообщения об отказе регистрировать в Крыму кандидатов от партий «Свобода», «Сильная Украина» и КПУ, арест нескольких кандидатов.

Местные выборы в Украине состоялись 31 октября. Европарламент принял решение направить наблюдателей на выборы 19 октября.