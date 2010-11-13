Сын Потебенько будет заведовать кадрами в Генпрокуратуре

О перестановках в Генпрокуратуре и распределении обязанностей между членами коллегии новый генпрокурор Виктор Пшонка пообещал сообщить в ближайший понедельник. Но уже известно, что новыми замами генерального стали Степан Молицкий (сохранивший за собой статус прокурора Крыма), который с ноября 2003-го по июль 2004 годов уже был заместителем генпрокурора, а также Михаил Гаврилюк (ранее работавший прокурором Тернопольской, Полтавской, Одесской областей, а последнее время — в Администрации президента) и Виктор Войцишен (бывший прокурор Полтавской области). Об этом пишет газета "Сегодня".

Многоопытный Виталий Щеткин, наоборот, уже не замгенпрокурора — назначен первым замначальника Главного управления организационного и правового обеспечения ГПУ. Главком кадрового обеспечения будет руководить Юрий Демин, сын бывшего генерального прокурора Михаила Потебенько. Вчера же находящийся в отпуске экс-генпрокурор Александр Медведько получил портфель первого заместителя секретаря СНБО (хотя говорили, что он станет секретарем Совнацбеза вместо Раисы Богатыревой, которую прочили главой Минздрава).