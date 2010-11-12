Луценко опоздал с заявлением о роспуске "Народной самообороны"

Стецькив считает запоздалым заявление Луценко о прекращении деятельности «Народной самообороны»

Киев. 12 ноября. УНИАН. Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ, входивший в «Народную самооборону» считает, что заявление Юрия ЛУЦЕНКО о прекращении деятельности этого гражданского движения является запоздалым.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, комментируя заявление Ю.ЛУЦЕНКО о том, что "Народную самооборону" как отдельный политический проект, “который претендует на самостоятельную общеукраинскую игру, закрыт”.

“Это заявление несколько запоздалое, потому что “Народная самооборона” прекратила свое существование еще весной этого года после того, как Давид ЖВАНИЯ переманил большинство депутатов от “Народной самообороны” и перевел их в состав коалиции”, – сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Он считает, что Ю.ЛУЦЕНКО “просто формально сказал, что закрывает проект”. “Это, очевидно, значит, что он для себя лично выбрал партию “Батькивщина” - добавил Т.СТЕЦЬКИВ.

При этом депутат отметил, что чувствует “мало радости от того, что кто-то из нас войдет в какую-то из оппозиционных партий, потому что общество не этого ждет”. “Общество ожидает объединения оппозиционных сил в одну большую и мощную силу, которая бы стала оппозицией”, – заявил он.

По его словам, “противостоять такой тотальной узурпации власти может только объединенная оппозиция”. “Поэтому мало заходить персонально в состав той или другой оппозиционной силы – даже если это “Батькивщина", – а нужно создать в противовес Партии регионов достаточно мощную оппозицию”, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Справка. В интервью “Украинской правде” Ю.ЛУЦЕНКО заявил: “Думаю, что после этих выборов (местных, состоявшихся 31 октября – УНИАН) "Самооборону" как отдельный политический проект, который претендует на самостоятельную общеукраинскую игру, закрыт. У нас есть достаточно качественные кадры и структуры в некоторых регионах Украины. Было бы правильно эти структуры совместить с "Батькивщиной".