Бродский знает, сколько Тимошенко платит экспертам и политологам

16:40, 12 ноября 2010
Политика
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Чиновник оставил запись в блоге

Михаил Бродский утверждает, что зарплата экспертов и политологов, нанятых Юлией Тимошенко, составляет от 3 до 10 тысяч долларов. "Огромное количество таких говорящих голов на самом деле просто транслируют разработанные в штабе БЮТ мэсседжи", - пишет он в своем блоге, комментируя нашумевшую историю с Тарасом Кузьо

 "Еще с 2007 года господин Кузьо транслировал мэсседжи, подготовленные штабом БЮТ, играя роль «западного эксперта». Красиво, почетно, прибыльно - было. Сегодня он пытается найти повод остаться в бютовской платежной ведомости", - пишет Бродский.

Политик также обращается и к самому политтехнологу:  "… Побойтесь Бога – если в БЮТ больше некому прокомментировать провальные результаты местных выборов, то не лезьте поперед Леди Ю в пекло политической борьбы".

Госчиновник пообещал отработать те 10 минут, потраченных на написание текста, в обеденный перерыв (запись в блоге оставлена в 10.27 - ред.)

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