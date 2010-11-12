Наблюдатели ЕП: местные выборы не создали новый позитивный стандарт

Местные выборы в Украине не создали новый позитивный стандарт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе депутатов Европарламента Павела КОВАЛЯ и Яна КОЗЛОВСКИ, которые наблюдали за местными выборами в Украине 31 октября, текст которого имеет УНИАН.

Тем не меньше, необходимо отметить, что 31 октября 2010 года местные и региональные выборы в Украине не создали новый позитивный стандарт», - отмечается в документе, подготовленном для президента Европарламента, других членов парламента, Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и Комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ.

В выводах доклады написано о том, что хотя во время проведения голосования были замечены лишь незначительные нарушения, тем не меньше, выборы вызвали серьезную международную обеспокоенность преимущественно из-за принятия закона о выборах, который «кажется, на практике принятым в интересах правящей партии».

«Наиболее тревожным фактом является то, что оппозиционные партии такие, как например, «Батькивщина», не смогли эффективно принимать участие в выборах в трех областях», - написано в докладе.

В докладе также отмечается, что избирательная кампания была проведена в атмосфере политического противостояния между Партией регионов и оппозиционными силами.

Депутаты также рекомендуют Украине одобрить избирательный кодекс, а также провести реформу местного самоуправления с целью его усиления.

«Заявление центрального правительства о намерении реформировать существующее избирательное законодательство нужно воспринимать серьезно и с надеждой», - подчеркивают депутаты.

Как сообщал УНИАН, два депутата Европарламента наблюдали за местными выборами в Украине с 30 октября по 2 ноября.

Они провели встречи с лидерами основных политических сил Украины, представителями СМИ и неправительственных общественных организаций.

Кроме того, в день голосования депутаты посетили избирательные участки в Киевской и Черниговской областях.