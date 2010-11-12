Во вторник, 16 ноября, в 12:00 в Институте Горшенина состоится «круглый стол» «Влияние результатов местных выборов на отношения Украины с ЕС».

Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение: - Подведение итогов местных выборов в Украине – анализ тенденций в смене электоральной и политической карты;

- Возрастание рейтинга ультранационалистических политических сил (ВО «Свобода») – радикализация населения или ситуативный эффект?

- Перспективы европейско-украинских отношений в новых политических условиях;

- Влияние местных выборов на международный имидж Украины.

Участники «круглого стола»:

- представитель Посольства Республики Польша в Украине;

- Ярослав ГОДУН – директор Польского Института в Киеве;

- Олег ТЯГНИБОК – народный депутат Украины, лидер ВО «Свобода»;

- Сергей ВЛАСЕНКО – народный депутат Украины (БЮТ);

- Андрей ЕРМОЛАЕВ – директор Национального института стратегических исследований Украины;

- Дмитрий ВЫДРИН – политолог, заместитель секретаря СНБО Украины;

- Владислав ЛУКЬЯНОВ – народный депутат Украины (ПР);

- Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.