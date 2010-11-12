Круглый стол «Влияние результатов местных выборов на отношения Украины с ЕС»
Во вторник, 16 ноября, в 12:00 в Институте Горшенина состоится «круглый стол» «Влияние результатов местных выборов на отношения Украины с ЕС».
Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:- Подведение итогов местных выборов в Украине – анализ тенденций в смене электоральной и политической карты;
- Возрастание рейтинга ультранационалистических политических сил (ВО «Свобода») – радикализация населения или ситуативный эффект?
- Перспективы европейско-украинских отношений в новых политических условиях;
- Влияние местных выборов на международный имидж Украины.
Участники «круглого стола»:
- представитель Посольства Республики Польша в Украине;
- Ярослав ГОДУН – директор Польского Института в Киеве;
- Олег ТЯГНИБОК – народный депутат Украины, лидер ВО «Свобода»;
- Сергей ВЛАСЕНКО – народный депутат Украины (БЮТ);
- Андрей ЕРМОЛАЕВ – директор Национального института стратегических исследований Украины;
- Дмитрий ВЫДРИН – политолог, заместитель секретаря СНБО Украины;
- Владислав ЛУКЬЯНОВ – народный депутат Украины (ПР);
- Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, (098) 343-62-11. Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).
Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).