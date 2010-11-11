Результаты выборов в Житомирский облсовет

В Житомирский областной совет прошли представители 12 политических партий.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского облсовета со ссылкой на данные Житомирской областной ТИК .

В частности, в новый состав Житомирского облсовета избраны кандидаты от Партии регионов, ВО «Батьківщина», «Фронту Змін», Украинской народной партии, Народной партии, КПУ, СПУ, партии "Сильная Украина", Всеукраинской чернобыльской народной партии «За благосостояние и социальную защиту народа», партии «Наша Украина», партии "Украинская платформа" и Всеукраинской партии духовности и патриотизма.

Больше всего в Житомирском облсовете депутатов от Партии регионов - 42, от "Батьківщини" - 23, от Народной партии - 18. По 7 депутатов будут иметь в облсовете КПУ и «Фронт Змін».

В Житомирском облсовете 112 депутатов, 60 из них были избраны по партийным спискам, 60 – в мажоритарных округах.