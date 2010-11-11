Донецкая "Сильная Украина" считает, что торг неуместен

В Донецкой области депутаты от партии «Сильная Украина» в местных советах всех уровней не будут участвовать в политических торгах, а будут активно отстаивать интересы своих избирателей, заявляет глава Донецкой областной организации партии «Сильная Украина» Владислав ДРЕГЕР.

Об этом говорится в сообщении В.ДРЕГЕРА, переданном пресс-службой партийной облорганизации.

«Мы намерены вести конструктивный диалог с "большинством" и будем занимать активную общественно-политическую позицию. 95%, всех вопросов, которые будут рассматриваться в органах местного самоуправления, имеют экономический характер. Поэтому здесь не будет места политическим торгам. «Сильная Украина» будет поддерживать только те инициативы большинства, которые имеют ощутимым положительный эффект для жителей области», - заявил местный партийный лидер, добавив, что «наши депутаты получат мандаты и будут активно отстаивать интересы своих избирателей».

«Наши представители не будут «отсиживаться» в оппозиции, но априори поддерживать Партию регионов мы не собираемся», - подчеркнул В.ДРЕГЕР.

Он напомнил, что партия Сергея ТИГИПКО в Донецкой области имеет своих представителей в местных советах всех уровней и заверил: «Сильная Украина» - команда реформаторов и новых лидеров, поэтому мы настроены на проведение либеральных реформ, направленных на решение следующих проблем: модернизация коммунального хозяйства, предотвращение экологической катастрофы в области и повышение ключевых стандартов качества жизни».